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''Kurşunlu benzin kullanımı ABD halkının IQ'sunu düşürdü''
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''Kurşunlu benzin kullanımı ABD halkının IQ'sunu düşürdü''

Yapılan bir araştırmaya göre, kurşunlu benzinin neden olduğu kirlilik, ABD nüfusunun yaklaşık yarısının IQ seviyesini düşürdü.

1 Saat Önce
2022-03-08 16:05:14
''Kurşunlu benzin kullanımı ABD halkının IQ'sunu düşürdü''

NBC News'in haberine göre, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışma, ABD'de 1996'da yasaklanan kurşunlu benzinin, yasaktan önce doğanların IQ seviyesinin düşmesine sebep olduğunu gösterdi.

Florida Eyalet Üniversitesi ve Duke Üniversitesinden araştırmacılar, yasaktan önce doğanlara odaklanan çalışmada, çocuk yaşta kurşunlu benzinin neden olduğu kirliliğe maruz kalmanın, IQ seviyesini ABD genelinde kişi başına ortalama 2,6 puan düşürdüğünü buldu.

Çalışmada bazı grupların diğerlerinden daha fazla etkilendiği belirtildi.

Araştırmacılar, 2015 itibarıyla 170 milyondan fazla Amerikalının, erken çocukluk yıllarında kanlarında desilitre başına 5 mikrogramın üzerinde kurşun seviyelerine sahip olduğunu buldu.

Florida Eyalet Üniversitesinden çalışmanın başyazarı Michael McFarland, kurşunlu benzinden etkilenen kişi sayısını "şaşırtıcı" olarak nitelendirerek "Bu önemli çünkü kurşunu genellikle çocuklar için bir sorun olarak düşünüyoruz ve tabii ki öyle. Gerçekten bilmek istediğimiz şey, kurşuna maruz kalan çocuklara ne olduğu." dedi.

McFarland, yüksek miktarda kurşuna maruz kalmış çocuklara tıbbi müdahalede bulunabildiklerini ancak bu tedavilerin 1996'dan önce doğan yetişkinlerde işe yaramayacağını belirtti.

Michigan Üniversitesinde epidemiyoloji ve çevre sağlığı bilimleri doçenti olan Sung Kyun Park, nüfusun ortalama IQ seviyesinin az miktar bile düşmesinin büyük sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Kurşunlu benzinin havada, suda ve toprakta neden olduğu kirlilik, IQ düşmesine sebep olmanın yanı sıra kalp ve böbrek hastalıklarıyla da ilişkilendiriliyor.

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