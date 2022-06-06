Küresel felaket için sığınak hazırlıkları

Bilim insanları, olası bir küresel felakete karşı kolları sıvadı. İki bilim insanı tarafından tarafından yapılan çalışmada, olası bir felakette sığınakların nerelere kurulması gerektiğine ilişkin detaylara yer verildi. Bilim insanları, küresel bir felakette uzaya kaçmak yerine dünyada da sığınak kurulabileceğini tespit etti.

Dünyada son dönemde baş gösteren salgın hastalıklar ve küresel gıda krizi, insanları korkutmaya devam ediyor. Her ne kadar çok sık dillendirilmese de bilimcamiası olası bir küresel felakete karşı hazırlıklarını hızlandırdı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre iki bilim insanı, yayımladıkları yeni makalede insanların küresel felaketler karşısında nasıl hayatta kalabileceğini irdeledi.

GÜVENLİ SIĞINAKLARIN İZOLE YERDE OLMASI GEREKMİYOR

Kovid-19 salgınının örneklendiği makalede küresel felaketler karşısında inşa edilecek güvenli sığınakların izole veya egzotik yerlerde olması gerekmediği sonucuna varıldı.

GENEL İNANÇ, İZOLE YERLERE İNŞA EDİLMESİ YÖNÜNDE

Ölümcül bir pandemi veya başka bir küresel felaket söz konusu olduğunda insanlığı kurtarmak için ortaya atılan öneriler genellikle izole bölgelerde sığınak inşa edilmesini öngörüyor.

SIĞINAKLAR UZAYDA TASVİR EDİLİYOR

Hem araştırmalarda hem de bilimkurguda bu tür sığınaklar yeraltında, su altında, uzayda veya uzak bir adada tasvir ediliyor. .