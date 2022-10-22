Kuran-ı Kerim yakacaklardı, son anda engellendiler

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bugün İslam karşıtı Pegida hareketi mensubu bir grup Kuran-ı Kerim yakmaya çalıştı.

Hollanda'da bir grup Pegida mensubunun Kuran-ı Kerim yakacaklarını duyurması üzerine çok sayıda kişi olayın duyulduğu Rotterdam'da bir araya geldi. Polis, bugün Rotterdam Merkez istasyonunda ortaya çıkan PEGIDA üyelerine müdahale ederek elindeki tüm Kuran-ı Kerim'leri topladı.

Kalabalık bir Müslüman grubunun toplanması üzerine polis tampon oluşturarak arbede yaşanmasına engel oldu. Gruba liderlik eden Pegida mensubu kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hollanda merkezli haber sitelerinin paylaştığı bilgiye göre 50 kişilik ırkçı ve İslam karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) yandaşları Rotterdam merkez tren istasyonunda Kuran'ı yakacaklarını duyurmuştu.

Toplanan gruba müdahale eden polis, PEGIDA'nın elindeki Kuran-ı Kerim'leri topladı. Bu arada grubun başında bulunan Edwin Wagensveld ‘inancı aşağılamak' suçundan tutuklandığı belirtildi alındı.

STK'lardan sağduyu çağrısı

Avrupa merkezli SonHaber sitesinin haberine göre olay yerinden canlı olarak yayın yapan gazeteci Yavuz Nufel, alanda yaklaşık 100-150 Müslüman gencin olduğunu belirtti. Özel timin PEGIDA ve Faslı Müslüman gençlerin arasına girdiğini belirten Nufel, alanda sık sık “Kuran yakılmayacak dağılın” anonsları geçildiğini belirtti.

Alandan gelen görüntü ve açıklamalarda herhangi bir arbede yaşanmadığı, Türk STK yetkililerinin de bulunduğu ve gençleri sakinleştirmek için çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Bu arada UID Hollanda, CHP Hollanda, Denk Partisi, Milli Görüş ve diğer tüm STK'lar gençlere sağduyulu olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Rotterdam kentindeki merkezi tren istasyonunu önünde yerel saatle 14.00'te yapılması planlanan gösteriye, PEGIDA çok küçük bir grupla katıldı.

Polis, AA muhabirine, Hollandalı PEGIDA üyelerinin nefret söyleminde bulundukları gerekçesiyle polis tarafından uyarıldığını belirtti.

Uyarıları dikkate almayan ve nefret söylemini devam ettiren Wagensveld'in gözaltına alındığını ifade eden polis yetkilileri, daha sonra az sayıdaki PEGIDA üyelerinin alandan uzaklaştırıldığını kaydetti.

Irkçı grubun iki hafta önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, benzer bir gösterinin yarın Lahey kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Müslümanlardan karşı gösteri

Hollanda'daki çeşitli Müslüman topluluklar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle aynı meydanda karşıt gösteri düzenledi.

Yerel saatle 12.00'den itibaren merkezi tren istasyonunun önünde toplanan kalabalık grup, namaz kıldı ve ara ara sloganlar attı.

Çok sayıda atlı, zırhlı polisin yer aldığı gösteriye polis köpeklerinin de getirildiği görüldü.

Polisin PEGIDA eyleminin sona erdiğini ve herhangi olumsuz bir olayın yaşanmadığına ilişkin anonsunun ardından Müslüman grubun karşı gösterisi sona erdi.

Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Robert Simons, PEGIDA'nın gösteride Kur'an-ı Kerim'i yakması durumunda polisin müdahale edeceğini açıklamıştı.

PEGIDA hareketi

PEGIDA, ilk eylemini 20 Ekim 2014'te Almanya'nın Dresden kentinde düzenlemiş, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 12 kişi tarafından organize edildiği öne sürülen bu eyleme 350 kişi katılmıştı.

Pazartesi günleri yapılan gösterilere katılanların sayısı sürekli artarak 2015'in ocak ayı ortasında 25 bine çıkmıştı. Ancak daha sonra bu gösterilere katılım azalmıştı.

PEGIDA, Almanya dışında ve ülkenin diğer kentlerinde yabancı düşmanı gruplara ilham kaynağı olmuştu. AA .