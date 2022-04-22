DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İDDEF'ten Kuraklık Yaşayan Etiyopya ve Somali'ye Ramazan Yardımı
Tarım ve hayvancılıkta destek ödemesi artırıldı
HDP'li Paylan’dan tepki çekecek teklif: ‘Ermeni Soykırımı tanınsın’
Kuveyt Türk ve Enerjicell'den Çatı GES için iş birliği
İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
Bonita Hair Clinic ;“Saç ekimi sonrasında saçlar ömür boyu büyümeye devam eder”
22 Nisan 2022 Cuma fındık fiyatları ne kadar?
Hollanda: Erdoğan'ın özel rolü var
Müge Anlı ile Tatlı Sert Berivan Aygün kimdir?
12. Sınıflara 45 günlük izin veriliyor mu?
Bakan Kurum tarih verdi; 'Malatya’mızda evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak'
Kur'an-ı Kerim'i tekrar yakmak istedi, izin çıkmadı
Antalya'ya transfer olan Tetyana: Ülkeme saldıranın takımında oynayamazdım
Rizespor - Fenerbahçe maçını canlı izle! SÜPER LİG
ATSO Başkanı da kira fiyatlarına isyan etti

TIMETURK / DÜNYA / Kur'an-ı Kerim'i tekrar yakmak istedi, izin çıkmadı

Kur'an-ı Kerim'i tekrar yakmak istedi, izin çıkmadı

İsveç'in Boras kentinde Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri izni isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın isteği geri çevrildi.

2 Saat Önce
2022-04-22 19:48:56
Kur'an-ı Kerim'i tekrar yakmak istedi, izin çıkmadı

Boras polisi yaptığı yazılı açıklamada, Paludan'ın 29 Nisan Cuma günü gösteri izni isteğinin reddedildiğini belirtti.

Açıklamada, "Rasmus Paludan'ın düzensizlik ve kaos yaratmaya yönelik bir söylemi var. Halkın nasıl ciddi bir tehlikeye maruz kaldığını ve polislerin yaralandığını gördük. Paludan'a yönelik memnuniyetsizliğin bir ifadesi olarak şiddet asla kabul edilmemelidir. Polisin görevi güvenliği sağlamaktır." ifadeleri kullanıldı.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

thumbs_b_c_fb332419b1ca6386e3db81c6a777bc0b

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş