DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kullanımı durdurulan Moderna aşısından vurulan 2 kişi öldü
WhatsApp yakında milyonlarca telefonda çalışmayı durduracak
Florida en ölümcül salgın dalgasına maruz kaldı
Pakistan'da patlama: 3 ölü, 20 yaralı
Emine Erdoğan'dan kitap paylaşımı
Akciğer kanserinin belirtileri ve tedavisi
Karadağ'da 'taht töreni' protestosu
Ankara'dan Kırım'daki gözaltılara tepki
Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü oldu
A Milli Takım, Cebelitarık'ı 3 golle geçti
Venezuela'da hükümet ile muhalefet yeniden masaya oturdu
TVF Başkanı Üstündağ'dan Erdoğan'a teşekkür
Reisi: Baskı altında müzakereyi kabul etmeyececeğiz
Moderna'nın 1,6 milyon dozdan fazla aşısı Japonya'da toplatılacak
Esed rejimi, Dera'da kuşattığı mahalleye yoğun saldırı başlattı

TIMETURK / DÜNYA / Kullanımı durdurulan Moderna aşısından vurulan 2 kişi öldü

Kullanımı durdurulan Moderna aşısından vurulan 2 kişi öldü

Japonya'da iki kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

22 Dakika Önce
2021-09-05 08:27:18
Kullanımı durdurulan Moderna aşısından vurulan 2 kişi öldü

Japonya'da iki kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde saptanması sonrası kullanımı askıya alınan Moderna serisi aşılardan ilk doz vurulan 30 ila 38 yaşlarındaki iki kişinin, bir süre sonra öldüklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Ölen kişilere yapılan aşı şişeciklerinde yabancı madde saptanmadığını kaydeden bakanlık, "ölümlerle Moderna aşısı arasında sebepsel ilişkinin henüz bilinmez durumunu koruduğunu" bildirdi.

Üretici firma Moderna ile Japonya'daki satış ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, ölüm nedenlerinin bakanlıkla iş birliği halinde soruşturulduğunu açıkladı.

Kirlenme ve yabancı madde

Önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklayan bakanlık kullanılmamış 1,6 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısını geri toplatma kararı almıştı.

Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya'da aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan seriden yaklaşık 500 bin dozdan fazla aşının uygulandığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş