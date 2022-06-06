Kuleba: Putin'in söylediklerine güvenemeyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Odesa’ya saldırmak için ticaret yollarını kullanmayacağını söylemesi üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, Putin’in söylediklerine güvenilemeyeceğini hatırlattı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, 6 Haziran 2022 tarihinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Odesa'ya saldırmak için ticaret yollarını kullanmayacağını söylediğini belirterek Putin'in söylediklerine güvenilemeyeceğinin altına çizdi.

Kubela açıklamasında, “Putin, Odesa'ya saldırmak için ticaret yollarını kullanmayacağını söyledi. Bu, Almanya Şansölyesi Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, ülkemize tam ölçekli bir işgal saldırısı başlatmadan günler önce Ukrayna'ya saldırmayacağını söyleyen Putin'in aynısı. Putin'e güvenemeyiz, sözleri boş” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da yayın yapan Rossiya 1 kanalında, denizden saldırı başlatmak için Ukrayna limanlarındaki mayın temizleme çalışmalarını bahane olarak kullanmayacağı söyleyerek “Rusya, tahılın barışçıl bir şekilde taşınmasına ve gemilerin Azak ve Karadeniz'e girişini sağlamaya hazırdır. Kıyiv de aynı şekilde kendi sularını ve limanlarını mayınlardan arındırarak hububat ihracatını yapabilir” şeklinde konuşmuştu.

KırımHaberAjansı .