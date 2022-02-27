Kuleba: Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 'Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir.' dedi.

Kuleba, "Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz." diye konuştu. AA .