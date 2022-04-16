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Kudüs'teki Hristiyan lider: Mescid-i Aksa'yı savunurken öleceğiz
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Kudüs'teki Hristiyan lider: Mescid-i Aksa'yı savunurken öleceğiz

Kudüs'teki Hristiyanların lideri Manuel Musallam yaptığı açıklamada, Müslüman Filistinlilerle birlikte Hristiyanların Mescid-i Aksa'yı savunmak için can vereceklerini ve anahtarlarını asla işgal devleti İsrail'e teslim etmeyeceklerini söyledi.

2 Saat Önce
2022-04-16 12:26:57
Kudüs'teki Hristiyan lider: Mescid-i Aksa'yı savunurken öleceğiz

İşgal devleti İsrail'in Ramaz ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik kanlı ve öldürücü saldırılarına tepkiler büyüyor.

İsrail'in saldırılarına bir tepki de Kudüs Adalet ve Barış için Dünya Halk Örgütü başkanı Hristiyan Lider Manuel Musallam'dan geldi.

Middle East Monitor'un haberine göre; Kudüs'teki Hristiyanların lideri Manuel Musallam yaptığı açıklamada, Müslüman Filistinlilerle birlikte Hristiyanların Mescid-i Aksa'yı savunmak için can vereceklerini ve anahtarlarını asla işgal devleti İsrail'e teslim etmeyeceklerini söyledi.

Musallam'ın sözleri, aşırılık yanlısı Yahudi grupları Fısıh Bayramı sırasında Mescid-i Aksa'ya saldırmaya ve avlularında hayvanları kurban etmeye çağıran reklamların internette yayınlanmasından sonra geldi.

"Kudüs'ün Eski Şehrindeki Mescid-i Aksa ve Kutsal Kabir Kilisesi'nin çevresinde başımız dik dimdik öleceğiz. Bu kutsal mekanların anahtarlarını ne pahasına olursa olsun asla teslim etmeyeceğiz." diyen Musallam, Mescid-i Aksa'nın içinde sözde Yahudilerin kutsal adaklarını gerçekleştirmesinin "Siyonistlerin camiyi işgal etmek, yıkmak ve yerine sözde tapınaklarını inşa etmek için manevralar yaptıklarını kanıtladığını" vurguladı.

"Şu anda sessiz kalmak, gelecekte Mescid-i Aksa'yı savunma hakkımızı boşa harcar" uyarısında bulunan Hristiyan Lider Musallam, "Camii Mescid-i Aksa, ciddiyetle ciddiyetsizliğin kesiştiği noktadır." dedi.

Filistin'deki üst düzey Hristiyan lider Musallam, Hristiyanların Mescid-i Aksa'yı, Müslümanların da Kutsal Kabir Kilisesi'ni savunacağını belirterek, "Hepimiz aynı milletin ve aynı kültürün mensubuyuz." dedi.

Dünya Müslümanlarına ve halklarına çağrıda bulunan Musallam, "Mescid-i Aksa size sesleniyor ve gözleri ağlıyor, bu yüzden İşgal devleti İsaril'e karşı sessiz kalmayın" dedi. .

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