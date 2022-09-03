Kudüs’te tehlikeli tırmanış! Yıkım tüm hızıyla sürüyor.

İsrail, geçtiğimiz ay 34 Filistinli hakkında uzaklaştırma kararı verdi. 148 Filistinli tutuklandı, 18 yıkım gerçekleşti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk tanımaz siyaseti gerginliği artırmaya devam ediyor. Wadi Hılwa Bilgilendirme Merkezi, Ağustos ayında İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuksuzluklarını derledi.

Bugün açıklanan rapora göre; İsrail, 34 Filistinli hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Bu kararlardan 28'ini Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma, 4'ünü eskişehirden uzaklaştırma, birini ise Kudüs kentinden uzaklaştırma oluşturdu.

1 ayda 148 tutuklama

İsrail tutuklamaları Ağustos ayında da hız kesmedi. 2022 Ağustos'unda İsrail güçleri, 30'u çocuk, 7'si kadın olmak üzere Kudüs'te 148 Filistinliyi tutukladı. Tutuklamalardan 37'si Silvan'da 23'ü eskişehirde 19'u Mescid-i Aksa kapılarında, 16'sı İsaviye'de 13'ü Tur'da gerçekleşti.

Siyonist yerleşimcilerin Filistin içinde yerleştirilmelerini kolaylaştırmak için gerçekleştirilen yıkımlar da Ağustos'ta devam etti. Rapora göre; geçtiğimiz ay Kudüs'te 18 yıkım gerçekleşti. 10 eve ek olarak 5 ticari dükkan ve depolar yıkıldı.