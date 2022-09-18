Kudüs’te 8 ayda 3 bin 940 İsrail ihlali

Kudüslülere yönelik ihlallerini sürdüren İsrail güçleri hukuk tanımaz faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yılbaşından beri tam 6 Kudüslüyü öldüren İsrail güçleri bin 114 kişiyi de ateşli silahlarla yaraladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Kudüs'te İsrail güçlerinin Filistinliler aleyhine yılın ilk 8 ayında tam 3 bin 940 ihlâl gerçekleştirdiği bildirildi. Mu'ta Filistin veri merkezinin derlediği bilgilere göre; 2022 başından itibaren Kudüslülere yönelik ihlallerini sürdüren İsrail güçleri hukuk tanımaz faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yılbaşından beri tam 6 Kudüslüyü öldüren İsrail güçleri bin 114 kişiyi de ateşli silahlarla yaraladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bin 455 kişiyi tutuklayan Kudüs'te farklı bölgelerde toplam 71 evi yıktı. Kudüs genelinde Filistinlilere İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırıların sayısı da 274 oldu. 89 kişi hakkında da Kudüs ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı verildi.

Aylar bazında ise Kudüslüler hakkında en fazla ihlal gerçekleştirilen ay bin 299 ihlal ile Nisan ayı oldu. Mayıs'ta 686, Mart'ta 394 ihlal gerçekleşti. .