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Kudüs İşleri Bakanı: İsrail'in ihlallerini durdurun!

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı acil müdahale çağrısında bulundu.

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07.06.2021 00:27:11
Kudüs İşleri Bakanı: İsrail'in ihlallerini durdurun!

Hedmi, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli aktivistler ile gazetecilere yönelik artan şiddet kullanımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in söz konusu ihlallerinin, uluslararası toplum için gerçek bir imtihan olduğunu belirten Hedmi, tırmandırılan gerilimin, Nekse'nin (Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'nin işgal edildiği Altıgün Savaşları) 54. yılına denk geldiğini vurguladı.

İsrail'in Filistinlilere dönük ihlallerinin, Tel Aviv yönetiminin, Filistinli gruplarla ateşkese varılması için sarf edilen tüm çabaları görmezden geldiğini gösterdiğine işaret eden Hedmi, "İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere karşı artan şiddeti, uluslararası camianın acil müdahalesini gerekli kılmaktadır." ifadesini kullandı.

Hedmi, uluslararası topluma ayrıca işgal güçlerinin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nin giriş çıkışlarına koyduğu barikatları kaldırması, tehcir kararının iptal edilmesi ve gözaltına alınanların serbest bırakılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzlukları ve İsrail polisinin aşırı güç kullanımını tüm dünyaya duyurmaya çalışan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd ile kardeşi Muhammed sabah saatlerinde gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmışlardı.

İsrail polisi, 5 Haziran'da Al Jazeera muhabiri Givara el-Budeyri'yi gözaltına almış ve kameraman Nebil Mezzavi'yi darbetmişti. İsrail polisinin 6 Haziran'da Doğu Kudüs'teki gösterilere müdahalesinde de Al Jazeera muhabiri Necvan Simri yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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