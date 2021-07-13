Küba’ya bir destek de Meksika’dan

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 'ülke tarihinin en büyüklerinden' diye nitelendirilen protestoların yaşandığı Küba'nın ihtiyaç duyduğu aşı, ilaç ve gıdanın sağlanmasına destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Venezuela lideri Maduro'dan sonra Küba'ya bir destek de Meskika Devlet Başkanı'ndan geldi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "ülke tarihinin en büyüklerinden" diye nitelendirilen protestoların yaşandığı Küba'nın ihtiyaç duyduğu aşı, ilaç ve gıdanın sağlanmasına destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Ülkenin güneydoğu bölgesindeki Tabasco eyaletinde basın toplantısı düzenleyen Lopez Obrador, Küba'da hafta sonu hükümete karşı yapılan protesto gösterileri ve ada ülkesinde yaşanılan ekonomik krizle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lopez Obrador, ülkeye aşı, ilaç ve gıda desteği teklifinde bulunarak, Küba'ya uygulanan mevcut ekonomik ambargonun ertelenmesini istedi.

Ülkedeki protestoların barışçıl ve içinde şiddet olmadan çözülmesi gerektiğini savunan Lopez Obrador, "Küba bağımsız ve özgür bir ülke, dışarıdan herhangi yabancı bir güç müdahale etmemeli, Küba halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı duyulmalı. Küba halkıyla dayanışmamı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, dünyadan Küba'ya yardım edilmesi isteniyorsa, ekonomik ablukanın kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Beklemede kalacağız ve Küba'nın kardeş halkına yardım etmeye hazır olacağız. Küba hükümeti talep ederse, halka yardım sağlayacak, iletişim ve köprü kuracak bir imkanın aranmasını Dışişleri Bakanından isteyeceğim." şeklinde konuştu.

Küba'da neler oluyor?

Küba'da binlerce kişi Havana'nın Malecon bulvarında ve çeşitli noktalarında Koronavirüs krizi sırasında yaşanan gıda kıtlığına ve yüksek fiyatlara karşı eylem düzenledi. Bunun Küba'da hafızalardaki en büyük hükümet karşıtı gösteri olduğu belirtildi.

Küba, on yıllardır gördüğü en kötü ekonomik krizi yaşıyor ve aynı zamanda adada Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı. Donald Trump yönetimi adaya ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.