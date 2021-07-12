Küba'da yüzlerce kişi özgürlük talebiyle sokaklara döküldü

Karayip ülkesi Küba'da yüzlerce kişi, kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etti. Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise, halkı Küba devrimlerine sahip çıkmaya çağırdı.

Fidel Castro'nun ülkesi Küba'da yüzlerce kişi, kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etti.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Havana'ya 33 kilometre mesafede yer alan San Antonio de los Banos kasabası ile ülkenin farklı bölgelerinde, sokaklara çıkan yüzlerce kişi hükümet karşıtı gösteri yaptı.

Büyük bir bölümü genç olan binlerce kişinin yürüyüşü bazı noktalarda trafiği durma noktasına getirdi. Birkaç protestocu taş atınca polisin kalabalığı dağıttığı ifade edildi.

Associated Press'in aktardığına göre protestocular "Özgürlük", "Yeter" ve "Birleşin" gibi sloganlar attı. Polis, uzun bir süre boyunca kalabalığı sadece takip etti. Motosikletli bir kişinin ABD bayrağı açtığı ancak diğer protestocuların hızlıca bayrağı elinden aldığı belirtildi.

AP'ye konuşan orta yaşlı bir protestocu, "Sıralardan ve kıtlıktan çok sıkıldık. O yüzden buradayım" dedi. Protestocu, daha sonra tutuklanabileceği endişesiyle ismini paylaşmadı.

Küba, on yıllardır gördüğü en kötü ekonomik krizi yaşıyor ve aynı zamanda adada Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı. Donald Trump yönetimi adaya ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Kübalı yetkililer, protestoların yayılmasını engellemek için ada genelinde internet servisini kapattı.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel (ortada) halkı Küba devrimlerine sahip çıkmaya çağırdı.

Küba Devlet Başkanı, televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Amerikan imparatorluğuna bağlı olan devrim karşıtı paralı askerlerin istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz. Devrimci bir tepkimiz olacak" dedi.

Diaz Canel, şöyle devam etti:

"Bütün komünistleri bu provokasyonların yapıldığı sokaklara çıkmaya ve bunlara karşı çıkmaya çağırıyoruz."

Küba'daki protestolara ilişkin ABD'li siyasetçilerden yapılan, ABD hükümetinin 'komünist diktatörlük karşısında Kübalılara destek vermesi gerektiği yönündeki açıklamalar ise gecikmedi.

ABD'li Senatör Tom Cotton, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerikalılar cesurca sokaklara çıkarak özgürlük talep eden Kübalıların yanında" ifadelerini kullandı.

Bir diğer Senatör Marco Rubio ise, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Küba ordusuna "kendi insanlarına ateş açmaması" talebini iletmesini isteyerek, "Küba'nın yetersiz komünist partisi, insanlarının karnını doyuramadığı gibi, virüsten de korumayı başaramadı" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.