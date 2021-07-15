DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Erdoğan yalnız bırakıldı'
Sözleşmeli aile hekimleri ile sağlık çalışanlarına ilave ödeme
Bursa'nın çamuru da ışık saçıyor
15 Temmuz'da hastaneler, acil servisler açık mı? 15 Temmuz aciller açık mı?
İstanbul trafiğinde 'bayram tatili' yoğunluğu
“Bu tavır yalnızca o gecenin değil, Türkiye’nin de kaderini değiştirdi”
15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz Perşembe eczaneler kapalı mı?
İstanbul Üniversitesi'nde 'Soykırım Enstitüsü' kurulacak
“15 Temmuz’un Başbakanı kim olacaktı?”
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kim olacak? Boğaziçi Rektörü belli oldu mu?
Gantz: Karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit, İran
“CHP, 15 Temmuz direnişine neden sahip çıkmıyor?”
BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ilk aşama tamamlandı
'Girişimin Kadın Kahramanları Projesi' girişimci kadınları destekliyor
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: '15 Temmuz bir direniş destanıdır'

TIMETURK / DÜNYA / Küba'da son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi

Küba'da son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi

Son günlerde hükümet karşıtı protestoların meydana geldiği Karayip ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-07-15 08:17:00
Küba'da son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Karayip ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti.

Küba Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1659'a yükseldi. Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 80 artışla 256 bin 607'ye yükselirken hastalığı atlatanların sayısı da 215 bin 979 oldu.

Ülkede son zamanlarda vaka ve ölü sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmekle karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 3 milyondan fazla kişiye birinci doz aşı yapıldığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH