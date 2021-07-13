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Küba’da gösteriler sürüyor: Küba’da olunca ABD uşağı mı?

Yıllarca komünist sistemin uygulandığı Küba'da dün Havana'dan Santiago'ya tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi gerçekleşti. Gösteriler dünya çapında da büyük yankı uyandırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ikiyüzlülüğe dikkat çekti.

2 Saat Önce
2021-07-13 18:42:36
Küba’da gösteriler sürüyor: Küba’da olunca ABD uşağı mı?

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Koronavirüsü sebebiyle turizmi sekteye uğrayan Küba'da ekonomik kriz, açlık ve yoksulluk birleşince dün tarihin en büyük protesto gösterisi gerçekleşti.

Halk Havana'dan Santiago'ya ülkenin birçok noktasında, hükümet karşıtı yürüyüş gerçekleştirdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından beri tarihin en büyük ekonomik krizini yaşayan ve corona virüsü salgınının da hızla yayıldığı Küba'da temel ihtiyaçlara erişim de zorlaşınca halk sokaklara döküldü.

Bu duruma dikkat çeken bir eleştiri de geldi.

ivo molinas isimli bir kullanıcı gösterilere karşı gelen eleştirilere şu sözlerle sitem etti.

Türk soluna göre Türkiye'de özgürlük protestoları yapanlar devrimci,Küba'da yapanlar ise ABD uşağı. Türk sağına göre burdakiler çapulcu,Küba'dakiler özgürlük savaşçısı.

Araf'ta nefessiz bırakıyorlar bizi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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