Küba'da 400'den fazla kişi gözaltına alındı

Küba'da bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Küba'da bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Havana'nın çeşitli noktalarında bir araya gelen yüzlerce kişi hükümet karşıtı sloganlar atarak özgürlük ve değişim çağrısında bulundu.

Küba muhalefeti, barışçıl yürüyüşler gerçekleştiren halkın, polisin sert müdahalesine maruz kaldığını belirterek, 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve bazı göstericilerin ise akıbetlerinin bilinmediğini dile getirdi.

Küba'da Beyaz Giyen Kadınlar hareketinin lideri Berta Soler, Kolombiya BLU Radyoya yaptığı açıklamada, halkın temel ihtiyaç malzemelerine erişiminde ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, "Özgürlük, yiyecek, polis baskısı, Kovid-19 salgının giderek yayılması, ilaç eksikliği gibi nedenlerden halk sokaklara çıktı." ifadesini kullandı.

Soler, Küba'da elektrik kesintilerinin çok fazla artığına dikkati çekerek, sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Öte yandan hükümet, artan gıda ve ilaç krizine çözüm bulmak amacıyla bazı ürünlerde ithalat kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Küba'da hafta sonu binlerce kişi, düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

Göstericiler, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı.

Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Diaz-Canel, 12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelendirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.