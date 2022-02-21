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Kritik iddia: Rusya'nın elinde öldürülecek Ukraynalıların listesi var

ABD, Birleşmiş Milletler'e Rusya'nın 'Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek Ukraynalılar listesi' hazırladığına dair bilgiler elde ettiğini belirtti.

18 Dakika Önce
2022-02-21 09:48:24
Kritik iddia: Rusya'nın elinde öldürülecek Ukraynalıların listesi var

The Washington Post'ta yer alan habere göre; bir mektupta ABD'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Bathsheba Crocker, bazı isimlerin hedef alınarak öldürüleceğini söyledi.

ABD, BM'ye Moskova'nın işgal sonrası planında işkence ve "insanların acı çekmesi" olduğunu belirtti. İstihbaratla ilgili detay paylaşmadı.

Crocker mektupta, ABD'nin insan hakları ihlallerine dikkat çektiğini, Rusya'nın hedef alacakları arasında Rusya'dan ve Belarus'tan Ukrayna'ya kaçan muhaliflerin olduğunu belirtti.

Crocker, "Daha spesifik olarak Rusya güçlerinin öldürülecek veya kampa gönderilecek

Ukraynalıların isimlerinin konulduğu bir liste hazırlanıyor. Elimizde buna işaret eden güvenilir bilgiler var" ifadelerini kullandı. .

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