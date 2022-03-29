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Kritik görüşme sona erdi! İlk açıklama Ukrayna heyetinden: ''NATO'ya girmeyeceğiz''

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzekereler kapsamında yapılan ilk görüşme sona erdi.

1 Saat Önce
2022-03-29 14:47:00
Kritik görüşme sona erdi! İlk açıklama Ukrayna heyetinden: ''NATO'ya girmeyeceğiz''

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi

İLK AÇIKLAMA UKRAYNA TARAFINDAN GELDİ

Ukrayna heyetinin açıklamasından satır başları ise şöyle oldu:

"Ulusal garanti alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Kırım konusu çok önemli. Uluslararası güvenlik o bölgelerde çalışmayacak ama biz resmi konuşmalarda bulunuyoruz. Bazı ülkeler şimdiden bu konuda garantör ülke listesine katılmak için isteklerini bildirdiler. Ukrayna'nın geleceğini şimdiden düşünmeliyiz. Aramızdaki anlaşmaya bazı maddeleri ekledik.

Bu maddeler Ukrayna'nın üyeliğine engel değil yardımcı olmaları gerektiğini belirtiyor.

Ukrayna egemenliği ve bütünlüğünü sağlayacak bir anlaşma, için uğraşıyoruz. Az önce anahtar bir madde söylendi. NATO'nun 5. maddesini içeren madde de dahil olacak. Eğer biz saldırıya uğrayacaksak biz 3 gün içinde acil bir zirve çağrısı yapma hakkımız var. Bu zirve çerçevesinde bir şey çözülmezse ülkeler bize silah ve yardım sağlayacak. Bu sayede Ukrayna güvenliğini sağlayabiliriz. Bu maddeyi ekleyebilirsek o zaman Ukrayna bugünkü statüsünü fixlemek imkanına sahip olacak.

Bu garantilerle, NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi, Ukrayna anayasasında olduğu gibi ülkemizde yabancı asker bulunmayacak ve biz de NATO'ya girmeyeceğiz. Askeri tatbikatlar ülkeler arası anlaşmalar sağlanırsa yapılabilir.

Ukrayna Devleti Rus devletinden farklı çalışıyor. Biz bugün olumlu noktalara da dokunduk. Ukrayna garantör ülkeleri ile biraz farklı ilişkilerde bulunacak. Güvenlik garantileri bizim için en önemlisi. Ukrayna'da belki referandum düzenlenebilir. Ukrayna halkı kendi fikrini söyleyecektir.

Kırım konusuna gelince Ukrayna ve Rusya pozisyonlarını ikili konuşmalar devam edecek. Bugün Rusya'ya bunu teklif ediyoruz. Ukrayna ve Rusya müzakereler devam ettiği sürece güç kullanmasın. Çünkü Kırım konusunun çözülmesi lazım.

Donetsk ve Lugansk biraz daha farklı konu bunu cumhurbaşkanları kendi aralarında çözecektir." .

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