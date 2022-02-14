Kritik gelişme! Ukrayna'nın doğusunda 2 Yunan vatandaşı öldürüldü

Vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri için uyarı yayınlayan Yunanistan, bu ülkede bulunan iki vatandaşının öldüğünü, diğer ikisinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın Rusya taraftarı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgenin teması noktasına yakın Hranitne köyü civarında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Yunanlar ile Ukrayna askerleri arasında 'önemsiz bir nedenle' başlayan tartışmanın şiddet eylemine dönüştüğü kaydedildi. Bakanlık, 2 Yunan vatandaşının ölümüyle sonuçlanan olaydan 3 Ukraynalı askeri sorumlu tuttu.

Yunan vatandaşlarının bölgede ne için bulunduğu hakkında bilgi verilmezken, olayın devam eden gerginlikle ilişkisi olmadığı savunuldu. Ukrayna tarafı ise olayla ilgili yorum yapmadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ukraynalı mevkidaşı ile olay hakkında konuşmaya çalıştığı ve Ukrayna'daki Yunan toplumunun korunması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Eski Sovyet cumhuriyetinde birkaç bin Yunan vatandaşı yaşıyor.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da Ukraynalı mevkidaşı ile olayla ilgili görüştüğü Yunan toplumunun korunmasını istediği kaydedildi. Ukrayna'da bir kaç bin civarında Yunan yaşıyor.