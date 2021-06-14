Kritik Erdoğan-Biden zirvesi öncesi Bloomberg’den tepki çeken çağrı

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'in yayın kurulu, bugün gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde tepki çeken bir başyazı yayınladı. Makalede, 'Batı, Türkiye'nin saldırganlığına toleransın sonuna gelindiğini göstermeli' yorumu yapıldı.

Türkiye karşıtı yaptığı yayınlarla bilinen ABD medya kuruluşu Bloomberg, kritik Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi tepki çeken çağrıda bulundu.

Bloomberg'in başyazısında haber kuruluşunun yayın kurulu, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye ile Gordion düğümünü* kesmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Pazar günü yayımlanan yazının girişinde, "Türkiye Batı'yı terk edeli çok oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Batı'ya açıkça düşmanca duruş sergileyen üç ülke ile yan yana getirdi: Çin, Rusya ve İran. Onun popüler, seçilmiş bir lider olarak buna hakkı var" ifadeleri yer aldı.

Bloomberg daha sonra "Erdoğan'ın onun güvenliğini tehdit eden silah sistemleri alırken NATO'da kalmak istediğini. Avrupa Birliği'ne milyonlarca sığınmacı gönderme tehdidinde bulunurken de 'ortak güven' çağrısında bulunduğunu" ifade etti.

Yazıda, "Batı, Türkiye'nin meydan okumasına karşı toleransının bitmek üzere olduğunu göstermeli. Bunun yapılması için en iyi forum da Erdoğan'a karşı sabrın tükenmek üzere olduğu NATO" denildi.

Bloomberg, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD'yi 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin emrini vermekle suçladığını da ifade etti ve bu yönde bir kanıt bulunmamasına rağmen Erdoğan'ın bakanını hala düzeltmediğini ifade etti. Yazıda 2016'da Başkan Yardımcısı olan Biden'ın darbeden kısa süre sonra iktidara desteğini sunmak için Türkiye'ye geldiği hatırlatıldı.

Yazının devamında şu değerlendirme yer aldı:

"NATO'nun kuruluş kuralları üyelerinin üyelikten çıkarılmasına izin vermiyor, ancak Türkiye'ye artık istenmediği çeşitli yollarla söylenebilir. İttifakın Türkiye'deki varlığını azaltmak iyi bir başlangıç olur. Türkiye topraklarındaki nükleer silahlar ve diğer stratejik araçlar geri çekilebilir. Grup aynı zamanda silah satışını durdurmak ve ekonomik yaptırımlar gibi sonuçlar yaşatabilir. Avrupa Birliği de uzun süredir durmuş durumda olan Türkiye'nin üyelik müzakerelerini tekrar hayata geçirmeye niyeti olmadığını doğrulayarak bu mesajı vurgulayabilir"

Erdoğan ve Biden, bugün saat 18.00'de NATO Liderler Zirvesi'nde ikil görüşme gerçekleştirecek.



*Gordion düğümü: Büyük İskender'in MÖ 334 yılında Kral Gordios'un kızılcık dallarıyla tapınağa bağlanmış öküz arabasının düğümünü kılıçla kesmesine atıfta bulunan söylem. Çözülemeyen bir sorunun sert ve hızlı bir şekilde çözülmesi için metafor olarak kullanılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.