Kremlin: Zelenski'yi meşru başkan olarak görüyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna’ya girmesiyle başlayan savaşın ardından getirilen yaptırımların Rusya’yı tutumunu değiştirmesini sağlamayacağını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın kişilere yönelik uyguladığı, özellikle de kendisine karşı getirilen yaptırımlarla ilgili gazetecilere konuştu.

Peskov yaptığı açıklamada, "Muhtemelen yaptırım uygulayarak bizi tutumumuzu değiştirmeye zorlayabileceklerini sanıyorlar. Burada bunun mevzu bahis olamayacağı açık, kimse tutumuzu değiştiremeyecek. Birileri bize bir şeyler göstermek istiyorsa da bizim yapacak bir şeyimiz yok, gösterin. Batı'da herhangi bir varlığımız yok, herhangi bir hesabımız yok, gösterin, sorun değil" dedi.

'Yaptırımların hiçbir etkisi yok'

Yaptırımların mesleki yaşamı da dahil olmak üzere kendi hayatı üzerinde bir etkisi olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Hiçbir şekilde” vurgusunu yaptı.

Ayrıca “Zamanla AB'de ülkemizle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği bilincinde olan, geniş vizyonlu liderler olacaktır, biz de bu yönde çalışacağız” diyen Peskov, kendisine getirilen yaptırımlara kayıtsız olduğunu da ekledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransa Maliye Bakanlığı'nın yaptırımların Rusya ekonomisini yok etmeyi amaçladığı açıklamasını değerlendiren Peskov, "Böyle bir açıklama ilk kez yapılmıyor. Ülkemize karşı yürütülen saldırgan eylemler şu anda keskin bir şekilde yoğunlaştı. Maskeler çıkarıldı" dedi.

'Zelenski'yi Ukrayna'nın meşru devlet başkanı olarak görüyoruz'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Vladimir Zelenski'yi hala Ukrayna'nın meşru devlet başkanı olarak gördüklerini söyledi.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı'nın ‘Ukrayna ordusuna silah bırakma emri verebileceğini, böylece kimsenin zarar görmeyeceğini' sözlerine ekledi.

'Rusya sivilleri hedef almıyor'

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'da sivil kayıpların yaşandığına dair gelen bilgilerin Ukraynalı milliyetçilerin eylemlerinin sonucu olabileceğini, bu güçlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

Rus askerlerinin sivil ölümüne yol açtığı herhangi bir saldırıya dair Kremlin'in bilgisi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, "Eğer sivil ölümleriyle ilgili belirli bir olaydan haberdarsanız bunlarla ilgili Savunma Bakanlığı ile temasa geçmenizi öneririz" ifadelerini kullandı.

Peskov, "Rus birlikleri özel operasyon sırasında sivil altyapılara veya konut binalarına saldırı gerçekleştirmiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece Ukrayna'nın militarizmden arındırılmasından, askeri tesislerden bahsediyoruz" dedi.

'Vakum bombası iddiaları yalan'

Peskov, Ukrayna'da misket ve vakum bombası kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Peskov, “Bu yalan haber” dedi.

'Putin ile Zelenski'nin görüşmesi planlanmıyor'

Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Ukrayna delegasyonlarının barış görüşmelerinin birinci turunu dün gerçekleştirmeleri ardından Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının görüşmesi gibi bir planın bulunup bulunması sorusunaysa, “Hayır, henüz böyle bir plan yok” yanıtını verdi. .