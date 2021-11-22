Kremlin 'Türk dünyası' haritasından rahatsız oldu

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği haritaya ilişkin, 'Üzüntü duyabileceğim tek nokta, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 'tarihsel olarak Rusya'nın Altay bölgesinde bulunan Türk dünyasının merkezine büyük kırmızı yıldız koyulmamasının üzüntü verici olduğunu' söyledi.

'BUNU BİR TÜRKJOLOG OLARAK SÖYLÜYORUM'

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov'a Erdoğan ve Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesi soruldu. Sputnik'in aktardığına göre Peskov, "Türk partnerlerimiz, Türk dünyası fikrini geliştiriyor. Bu normal bir şey. Üzüntü duyabileceğim tek nokta, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması. Orası (merkez), Türkiye'de değil, Rusya Federasyonu topraklarında, Altay'da, her Türk için kutsal olan, doğup yayıldıkları yerde. Bunu ben bir Türkolog olarak söylüyorum" yanıtını verdi.

17 Kasım'da Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türk dünyası' haritası hediye etmişti.

Haritada Rusya'nın güney bölgelerinin bir bölümü, Doğu Sibirya, Balkanlar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çin'in Sincan (Doğu Türkistan) Uygur Özerk Bölgesi ile Moğolistan ve İran'ın bir kısmı Türk dünyası sınırları içinde gösterilmişti.

Kaynak: Duvar, Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.