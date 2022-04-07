DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ünlü yatırımcı Daniel Lau-Lopez başarısının sırrını anlatıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov: Önemli sayıda asker kaybımız var
Ukraynalı asker, sivillere ateş açma emri aldıklarını anlattı
Blinken: Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz
AB Komisyonu Başkanı: Korkunç günlerden geçiyoruz
Facebook duyurdu: Rusya ve Belarus bağlantılı...
Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin özlük haklarına katkı sağladık
Avrupa Parlamentosu 'Rusya'ya ambargo' kararını içeren tasarıyı kabul etti
Marsilya - PAOK maçını canlı izle! EXXEN CANLI
ABD Senatosu Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alan tasarıyı onayladı
Eintracht Frankfurt - Barcelona maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Rusya'dan Yeni Zelanda'ya ve Avustralya'ya yaptırım
Lavrov: Ukrayna kendi tekliflerinden çekiliyor ve yeni provokasyonlar yapıyor
Vaka sayısı 10 binin altında
BM: Rusya İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

BURSA

19:41

05:02
19:41
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:26

04:48
19:26
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:09

04:32
19:09
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:52

04:14
18:52
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:10
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

ANKARA

19:26

04:48
SAHUR
19:26
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Kremlin Sözcüsü Peskov: Önemli sayıda asker kaybımız var

Kremlin Sözcüsü Peskov: Önemli sayıda asker kaybımız var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıda Rusya'nın önemli sayıda asker kaybettiğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-04-07 23:38:46
Kremlin Sözcüsü Peskov: Önemli sayıda asker kaybımız var

Peskov, Sky News'e verdiği röportajda, Rus birliklerinin sivilleri öldürdüğü iddiasını yalanladı.

Sokaklarda sivil cesetler olduğunu gösteren uydu görüntüleri ve fotoğrafların "sahte" olduğunu öne süren Peskov, "Buça sokaklarındaki cesetlere ilişkin vahşetle Rus ordusunun ortak bir yanı olabileceğini reddediyoruz." dedi.

24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyledi.

Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soru üzerine ise tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi." diye konuştu.

Kremlin'in savaşın bittiğini görmek istediğini kaydeden Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor." şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü, gelecek günlerde veya öngörülebilir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşacağını veya Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerle savaşın biteceğini umduğunu ifade etti.

NATO'nun asıl amacının Rusya'nın karşısına çıkmak olduğunu vurgulayan Peskov, NATO'nun işgal nedeniyle artık daha güçlü olduğunu belirtti. Peskov, "Durumu yeniden dengelememiz gerekiyor ve kendi güvenliğimizi sağlamak için ek önlemler almalıyız. Çünkü NATO'nun barışçıl bir ittifak değil, bir çatışma makinesi olduğuna derinden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde "Rusya'nın güvenliğini sağlamak için Batı kanadını daha sofistike hale getirmek zorunda kalacağını" kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlarından yargılanması çağrıları da sorulan Peskov, "Bunu bir olasılık olarak görmüyoruz, gerçekçi de bulmuyoruz." dedi.

Ukrayna, Rusya'nın 18 binden fazla asker kaybettiğini öne sürüyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş