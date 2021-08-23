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TIMETURK / DÜNYA / Kremlin Sözcüsü Peskov: Afganistan'da yeni iç savaş ihtimalinin değerlendiriyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov: Afganistan'da yeni iç savaş ihtimalinin değerlendiriyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan'da yerel gruplar ile Taliban arasındaki çatışmalar nedeniyle yeni iç savaş ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.

5 Dakika Önce
2021-08-23 14:34:03
Kremlin Sözcüsü Peskov: Afganistan'da yeni iç savaş ihtimalinin değerlendiriyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de video konferans yöntemiyle katıldığı, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) bugünkü Afganistan konulu toplantısını değerlendirdi.

Toplantıda KGAÖ üyesi ülkelerin liderlerinin, Afganistan'dan kaynaklanan olası tehditler nedeniyle derin endişelerini ifade ettiklerini anlatan Peskov, "KGAÖ'nün bu konuda olayların nasıl gelişeceğini yakından izlemesi gerekiyor." dedi.

Afganistan'dan gelen bazı kişilerin KGAÖ üyesi ülkelere "sızabileceklerini" ve bunun önlenmesi gerektiğini kaydeden Peskov, "Bugünkü KGAÖ toplantısında, Afganistan'da yeni iç savaş ihtimali, yeni tehditler ve tehlikelerin oluşabileceği olası süreç de değerlendirildi. Elbette kimse bu olaylara müdahale etmeyi düşünmüyor." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın, Pencşir'deki yerel gruplar ile Taliban arasında ara buluculuk yapıp yapmayacağına yönelik soruyu yanıtlayarak, "Hayır böyle bir şey söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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