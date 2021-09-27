DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bayraktar TB2, Türkmenistan'da ilgi odağı oldu
Kenton’la kazan çekiliş kampanyası başladı!
Macron'a yumurtalı saldırı
Hakim ve savcı yardımcılığı ne zaman başlayacak?
Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alacağız
İngiliz hükümeti giderek büyüyen krizi yönetmekte zorlanıyor
HDP 11 maddelik deklarasyon | HDP'nin 11 maddelik deklarasyonunda hangi şartlar var?
Kremlin Sözcüsü'nden dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması
2021 O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye hangi gün saat kaçta yayınlanacak?
Kurtulmuş: Adalet, çadırın ana direğidir
Demirtaş: HDP bir Türkiye partisidir
TOKİ, açık artırma yöntemiyle konut ve iş yeri satacak
Kira artışlarına dur demek için yapılan referandumundan “evet” çıktı
Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynamıştı?
Altın fiyatları için kritik nokta

TIMETURK / DÜNYA / Kremlin Sözcüsü'nden dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması

Kremlin Sözcüsü'nden dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, pek çok görüşmesini pandemi sebebiyle video-konferans ile gerçekleştirmesine karşın, çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşeceğini belirtti.

57 Dakika Önce
2021-09-27 14:19:09
Kremlin Sözcüsü'nden dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü için planlanan Rusya ziyaretinin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Peskov bir başka soru karşısında, “(Devlet Başkanı Putin'in) görüşmelerinin çoğunluğu, hatta neredeyse hepsi video-konferans yöntemi ile gerçekleşmeye devam ediyor, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi tabii ki yüz yüze olacak” dedi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı'nın görüşmelerinin pek çoğunun hâlâ video-konferans ile gerçekleşmesinin sadece bir önlem olduğunu da ekledi. Rusya lideri, yakın çevresindeki bazı kişilerin koronavirüs pozitif olduğunun belirlenmesi üstüne eylül ortasında sosyal izolasyon uygulamaya başlamıştı, çalışmalarını da uzaktan sürdürüyordu.

En başta Suriye, ayrıca Afganistan ve Libya

Bunun yanında Peskov, Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinin içeriğinin sorulması üstüne, liderlerin gündemlerinde bir dizi uluslararası sorunun olacağını söyleyip ekledi: “Bölgesel sorunlar: En başta Suriye, tabii ki Afganistan ve geleneksel olarak Libya'nın da gündemde yer alacağını düşünüyorum.”

Ekonomik ilişkiler, ortak projeler

Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Türkiye liderlerinin, ekonomi alanındaki ortak projeler de dahil olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren meseleleri de ele alacaklarını kaydetti: “Ticari-ekonomik ilişkilerin pek çok tarafı bulunuyor, bu ilişkiler her iki ülkede çok sayıda şirketi ilgilendiriyor. İlişkilerin bu yönü, liderler tarafından her zaman ele alınmıştır.”

Putin ile Erdoğan'ın beklenen görüşmesi çarşamba günü Soçi'de gerçekleşecek. Söz konusu görüşme, Suriye'nin İdlib bölgesinde şiddet olaylarının arttığı bir döneme denk gelecek.

Kaynak: Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN