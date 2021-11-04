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'Kremlin SİHA'lardan rahatsız'

Türk SİHA'larının muharebe alanlarındaki başarısı Moskova'yı tedirgin etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün ilk kez insansız hava araçlarını konuşmak için Rus askeri bürokrasisiyle özel bir toplantı düzenlemesi yankı buldu.

54 Dakika Önce
2021-11-04 08:23:48
'Kremlin SİHA'lardan rahatsız'

Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün ilk kez insansız hava araçlarını konuşmak için Rus askeri bürokrasisiyle özel bir toplantı düzenlemesi yankı buldu. Moskovski Komsomolets gazetesi, Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Ukrayna tarafından Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanıldığının ortaya çıkmasından sonra planlandığını yazıyor.

"Türkiye ile boy ölçüşmek" nitelemesini yapan gazete, Rus siyasi elitini harekete geçmeyen etkenler arasında Kırgızistan'ın da bu araçlardan almak niyetinde olduğunun anlaşılmasına işaret etti. Türk SİHAlarını Azerbaycan'ın kullandığına, hatta Türkmenistan'ın da bu araçlara belirgin ilgisi olduğa dikkat çeken gazete, Rusya'nın etrafındaki 10 eski Sovyet cumhuriyetinden 4'ünün şu anda ya da yakın gelecekte bu silahlara sahip olacağını yazıyor.

Habere göre Kremlin yönetimi bu gelişmelerden büyük bir rahatsızlık duymakta.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili olarak Türkiye'nin adını anmadan, Suriye savaşı bağlamında "insansız hava araçlarının kendilerini ispatladığını, fakat Rus ordusunun kendisini bu araçlara karşı savunmayı öğrendiğini" söylemişti.

Devlet başkanı ayrıca, şu anda Rus ordusunun elinde 2 bin insansız hava aracına sahip olduğunu açıkladı, ancak bu araçların ne kadarının silahlı, yani SİHA niteliğinde olduğu hakkında bilgi vermedi. Gazete, Türkiye'nin eski Sovyet coğrafyasına ihraç ettiği araç sayısının 154 olduğunu yazıyor.

Putin, yapay zeka kullanımı da dahil en yeni teknolojilerin de yardımına başvurularak insansız hava araçlarını mükemmel hale getirmek için yoğun bir biçimde çalışmaya devam etmeleri gerektiğini de söyledi.

Kaynak: turkrus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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