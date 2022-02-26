Kremlin: Rus ordusu ilerlemeye devam edecek

Kremlin'den yeni açıklamada Rusya ordusunun ilerlemeye devam edeceği duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, ancak Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürdü.

Peskov, "Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti." ifadelerini kullandı.

"3'ü çocuk 198 Ukraynalı hayatını kaybetti"

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko sosyal medya hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Ukraynalılara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanının açıklamasına göre, Rusya'nın saldırılarında 3'ü çocuk olmak üzere 198 Ukraynalı hayatını kaybederken, 33'ü çocuk toplam 1115 kişi yaralandı.

(TRT Haber)

.