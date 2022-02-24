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Kremlin: Operasyonun ne kadar süreceğini Putin karar verecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'belirli şartlar' içerisinde Ukrayna yönetimi ile görüşebileceklerini belirterek, 'Bu şartlar, tarafsızlık durumu ve silahların konuşlandırılmasının reddedilmesiyle ilgili. Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa.' dedi.

17 Dakika Önce
2022-02-24 15:14:56
Kremlin: Operasyonun ne kadar süreceğini Putin karar verecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Askeri operasyonun süresine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğine işaret eden Peskov, "Hedefler, Putin tarafından Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve nazizmden arındırılması olarak tanımlandı. Her ikisi de ülkemiz ve halkımız için tehdit oluşturuyor. Zaman çerçevesi, sonuçlara ve ilerlemeye bağlı olacak ve doğal olarak Putin tarafından tanımlanacak.” ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetimiyle ilgili temas kurmaya hazır olup olmadıklarına yönelik soruya, "Putin, kırmızı çizgimiz olan sorunların çözülmesi için Ukrayna'dan ne bekleyeceğimiz konusundaki vizyonunu formüle etti. Bu şartlar, tarafsızlık durumu ve silahların konuşlandırılmasının reddedilmesiyle ilgili. Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa.” yanıtını verdi.

Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın başlamasıyla Rus piyasalarında ve rublesinde yaşanan değer kayıplarıyla ilgili de konuşan Peskov, "Piyasaların duygusal tepkisi zaten öngörülmüştü ve tepki süresinin olabildiğince kısa olması için gerekli tüm önlemler alındı." dedi.

Peskov, Putin'in bugün Rusya'daki şirketlerin üst düzey yöneticileriyle de bir araya geleceğini aktardı. .

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