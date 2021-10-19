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TIMETURK / DÜNYA / Kremlin: NATO ile zaten hiçbir diyaloğumuz yoktu

Kremlin: NATO ile zaten hiçbir diyaloğumuz yoktu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'daki NATO askeri misyonunun ve Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını durdurma kararına yönelik açıklamalarda bulundu.

3 Saat Önce
2021-10-19 17:50:23
Kremlin: NATO ile zaten hiçbir diyaloğumuz yoktu

Peskov, "Bundan etkilenmeyeceğiz çünkü NATO ile zaten hiçbir diyaloğumuz yoktu. Dışişleri Bakanımızın da daha önce açıkladığı gibi, gerektiğinde Brüksel Büyükelçimiz ilgili tüm soruları yanıtlayacaktır. Aslında daha önce de böyleydi, diyaloğu sürdürme işlevini Brüksel elçimiz yüklenmişti" dedi.

"Fiili durum resmi hale geldi"

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov NATO'nun Rusya'yı mümkün olan her şekilde çevreleme arzusunu daha önce açıkça beyan ettiğini ve bu ifadelerini somut eylemlerle de desteklediğine vurgu yaparak, "Brüksel'de görev yapan diplomatlarımızın sınır dışı edilmesi bu tür önlemleri gerekli ve kaçınılmaz hale getirdi, fiili durumu resmi hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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