Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın geçen ay Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım başlattı. Son olarak dün ABD Rusya'dan ham petrol ithalatına yaptırım getirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi ve enerji akışının devam ettiğine dikkat çekti.

Peskov, "ABD kesinlikle Rusya'ya ekonomik savaş açtı ve bu savaşı sürdürüyor" dedi.

Kremlin ayrıca Ukrayna ile karşılıklı tavizler verilebilir mi sorusuna, Luhansk ve Donetsk'in egemen ülkeler olarak tanınması gerektiği cevabını verdi.

Kremlin "Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, o şekilde tanınmalıdır" dedi.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları savaşın başlangıcından bu yana yarın ilk defa Antalya'da yüz yüze görüşecek. .