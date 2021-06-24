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Kremlin: İngiliz savaş gemisi ‘bilinçli provokasyon’ yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'deki eylemlerini 'bilinçli provokasyon' olarak nitelendirdi.

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24.06.2021 16:14:55
Kremlin: İngiliz savaş gemisi ‘bilinçli provokasyon’ yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'deki eylemlerini "bilinçli provokasyon" olarak nitelendirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı iddiasını değerlendirdi.
İngiltere'nin eylemlerinden endişe duyduklarını belirten Peskov, bu tür eylemlerin kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.
Peskov, "İngiliz gemisinin provokasyon yaptığını düşünüyoruz. Ayrıca bunun bilinçli ve hazırlıklı bir provokasyon olduğunu üzülerek belirtmek isteriz." diye konuştu.
Buna benzer eylemlere ileride yanıt verebileceklerini vurgulayan Peskov, Rusya'nın bu konuda diplomatik düzeyde gerekli önlemleri alacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da ülkesinin sınırlarını koruyacaklarını belirterek "Bu provokasyonu ve İngiltere, ABD ve diğer NATO ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin sınırlarımızın yakınında artan faaliyetlerini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı iddiası

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" adlı savaş gemisinin, Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edilmişti.
Açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, 9 dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." ifadelerine yer verilmişti.
Olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığına çağrılmıştı.
İngiltere Savunma Bakanlığı da Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddialarını reddetmişti.
İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor.
Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti.
Uluslararası hukuk kurallarına göre, Kırım Ukrayna'ya ait kabul ediliyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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