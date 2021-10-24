Kremlin'in burçları yıkıldı! Kızıl Meydan kapatıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da yer alan Kremlin’in duvarlarındaki burçlardan biri yıkıldı.

Moskova'da şiddetli fırtına Kremlin duvarındaki dişlerden birinin kopmasına sebep oldu. Ünlü Spasskaya Kulesi'nin hemen yanındaki inşaat iskelesi şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkılınca burçtaki dişlerden birini de beraberinde götürdü.

Moskviçmag dergisi, ayrıca şehirde üç otomobilin üstüne ağaç devrildiğini aktarıyor. Rüzgar nedeniyle bir tramvayın da camları kırıldı. Çok sayıda çöp tenekesinin de rüzgarın etkisiyle havalandığı öğrenildi.

Ancak rüzgar bir süre sonra şiddetini yitirerek yerini sakin bir havaya bıraktı.

Bu arada Moskova'da şiddetli rüzgar yüzünden Kremlin duvarının hasar görmesi nedeniyle Kızıl Meydan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, bu olayda bir trajedi görmediklerini, restorasyon ustalarının zaten Kremlin duvarı dişleriyle çalışmayı planladığı ve kopan dişin de yeniden yapılacağı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.