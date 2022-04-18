Kremlin'den Ukrayna'ya suçlama: Görüşmelerde tutarlı davranılmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna tarafının daha önce anlaşılan konularda tutarlı davranmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın barış görüşmelerinde sürekli olarak anlaşılan konulardaki yaklaşımını değiştirdiğini söyledi.

Peskov "Barış görüşmeleri çerçevesinde temaslar uzmanlar seviyesinde devam ediyor. Maalesef Ukrayna tarafı daha önce anlaşılan konularda tutarlı davranmıyor. Sürekli tutum değiştiriyor ve görüşmelerin gidişatı istenilen seviyede sürmüyor" dedi.

Rusya 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" adını verdiği bir adımla Ukrayna'yı işgal etmişti. Taraflar daha önce aralarında İstanbul'un da bulunduğu yerlerde barış görüşmeleri yürütmek üzere birkaç kez bir araya gelmişlerdi. .