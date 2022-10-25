Kremlin'den ''Türkiye'' açıklaması: Suistimal etmeyeceklerine eminiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin doğalgaz piyasasındaki konumunu suistimal etmeyeceklerine emin olduklarını dile getirdi.

Günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Türkiye'nin doğalgaz üssü haline geldikten sonra gaz piyasasındaki konumunu suistimal etmesiyle ilgili riskler bulunup bulunmadığı” sorusuna yanıt verdi.

Gaz ticaretinde küresel bir konjonktür olduğunu söyleyen Peskov, “Bunu hem Türk ortaklarımız hem de biz anlıyoruz ve kimse makul sınırın dışına çıkma niyetinde değil. Bu nedenle böyle bir çekince duymak için hiçbir gerekçe görmüyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergilediğini belirten Peskov, “Türkiye arabuluculuk hizmetlerini kullanma fırsatını elinde tutuyor, ülkemizle ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdürürken ulusal çıkarlarını gözetiyor. Kolektif Batı'nın yaptırımlarına katılmadı ve bu açıdan hem Türk halkı için hem de ikili ilişkilerimiz açısından olumlu bir şekilde ayrışıyor" ifadelerini kullandı.

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