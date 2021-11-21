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Kremlin'den 'Türk dünyası haritası' açıklaması: Merkezi Altay bölgesi olmalıydı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla fotoğrafını değerlendirdi

1 Saat Önce
2021-11-21 22:33:56
Kremlin'den 'Türk dünyası haritası' açıklaması: Merkezi Altay bölgesi olmalıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarihsel olarak Rusya'nın Altay bölgesinde bulunan Türk dünyasının merkezine büyük kırmızı yıldız koyulmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov'a Erdoğan ve Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesi soruldu.

"Bir Türkolog olarak söylüyorum"

Peskov, "Türk partnerlerimiz, Türk dünyası fikrini geliştiriyor. Bu normal bir şey. Üzüntü duyabileceğim tek nokta, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması. Orası (merkez), Türkiye'de değil, Rusya Federasyonu topraklarında, Altay'da, her Türk için kutsal olan, doğup yayıldıkları yerde. Bunu ben bir Türkolog olarak söylüyorum" yanıtını verdi.

17 Kasım'da Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, Bahçeli kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etmişti.

Haritada Rusya'nın güney bölgelerinin bir bölümü, Doğu Sibirya, Balkanlar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Moğolistan ve İran'ın bir kısmı Türk dünyası sınırları içinde gösterilmişti.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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