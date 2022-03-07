Kremlin'den son dakika açıklaması: Ukrayna bu şartları yerine getirirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Reuters ajansıyla özel söyleşisinde Ukrayna'daki savaşa son vermek şartlarını yineleyerek, 'Bu şartlar yerine getirilirse askeri harekat anında duracak' dedi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 12 gününde savaşın durdurulması için diplomatik temaslar sürerken, Kremlin'den son dakika açıklaması geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'daki savaşa son verilmesi için Rusya'nın şartlarını yineledi. Peskov, "Bu şartlar yerine getirilirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak" dedi.

Peskov şartlarını şöyle sıraladı:

* Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıması,

* Donbass'daki ayrılıkçı cumhuriyetler Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlıklarının tanınması,

* Ukrayna anayasasının NATO üyeliği hedefi çıkarılacak şekilde değiştirilmesi ve Kiev'in herhangi bir bloka üye olma iddiasından vazgeçmesi.

Peskov, Rusya'nın, Ukrayna'nın silahtan arındırılmasının da tamamlayacağını söyledi. .