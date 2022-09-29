Kremlin'den referandum açıklaması: Yarın Rusya'ya katılacaklar

Kremlin Sözcüsü Peskov, yaptığı açıklamada '30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni düzenlenecek.' ifadeleri kullanıldı.

Peskov yarın sözde referandum ile Rusya'ya katılma kararı alan bölgelerin katılımının resmen onaylanacagığını ve Putin'in bu konuda bir konuşma yapacağını doğruladı.

Rusya'ya katılım belgelerinin ayrılıkçı bölge liderlerinin ve Duma vekillerinin de katılımıyla saat 15'te Kremlin'de imzalanacağını duyurdu.

Peskov, Kremlin konunun aciliyetine binaen katılım anlaşmalarının Duma ve Federasyon Konseyi'nde yapılacak olan oturumlar öncesinde imzalanmasına karar verildiğini belirtti.

Peskov ayrıca, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin hazırlığının yapıldığını da bildirdi .