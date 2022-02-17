Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili kritik açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye yapacağı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, buluşmanın tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Kremlin sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili açıklama yaptı. Peskov, “Ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi” dedi.

Peskov, konunun diplomatik kanallar üzerinden görüşülmeye devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ocak ayında Putin'i Türkiye'ye davet ettiğini, ayrıca Rus lider ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize etmeyi istediklerini söylemişti.

Erdoğan dün de Putin ile üçlü görüşme fikrine nasıl yaklaştığını öğrenmek için telefon görüşmesi yapmak istediğini ifade etmişti.

Peskov ise 8 Şubat'ta Moskova ile Ankara arasında Putin'in ziyareti konusunda bir anlaşma olduğunu, ancak net tarihin henüz belli olmadığını, ziyaretin liderlerin programlarının uygun olduğu bir vakitte gerçekleşeceğini söylemişti. .