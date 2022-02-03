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Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine dair açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus liderin Türkiye ziyaretine ilişkin şubat ayı sonu da dahil farklı tarihleri konuştuğunu ancak henüz kesin tarihin belirlenmediğini söyledi.

1 Saat Önce
2022-02-03 13:41:58
Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine dair açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşme ile ilgili de açıklamlarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakında gerçekleştirmesi planlanan Türkiye ziyaretinin tarihine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, şöyle konuştu:

"Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat sonu dahil çeşitli günlerin olasılığını konuştular. İki taraf da Kovid-19 salgın koşulları ve programlarının müsaade ettiği ilk fırsatta bunun gerçekleşmesine ilgi duyuyorlar. Net bir tarih yok. Mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleşmesini umuyoruz."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Avrupa'ya 3 bin askeri sevk etme kararını da değerlendirdi.

ABD'ye sıklıkla Avrupa'da gerginliği artırmama çağrısında bulunduklarına işaret eden Peskov, "Ancak Amerikalılar bunu yapmaya devam ediyor. Burada sadece savaşın yaklaştığına veya herkesin bedel ödeyeceğine dair kışkırtıcı açıklamalardan bahsetmiyoruz. Burada bahsettiğimiz Avrupa'ya, sınırlarımıza yakın yerlere asker göndermeleridir." diye konuştu.

Peskov, ABD'nin söz konusu adımlarla bölgedeki gerginliği artırdığını savunarak, "Bunlar tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar değil, aksine gerginliğin artmasına neden oluyor." dedi.

Rusya'nın ABD tarafından alınan karar nedeniyle endişe duyduğunun altını çizen Peskov, "Rusya'nın endişesi kesinlikle açıktır ve güvenliğini sağlamak için alacağı tüm önlemler de kesinlikle anlaşılabilirdir." ifadesini kullandı.

Peskov, ne tür önlemlerden bahsettiğine yönelik bir soruya, "Güvenliğimizi sağlayanlar tarafından gerekli görülen önlemler." dedi.

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