Kremlin'den ''Putin-Aliyev'' açıklaması

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin bilgi aktaran Kremlin, liderlerin 9 Mayıs Zafer Günü münasebetiyle birbirilerini kutladıklarını ve iki ülke arasındaki etkileşimi tüm yönleriyle geliştirme niyetlerini teyit ettiklerini ifade etti.

Açıklamada, Putin ve Aliyev'in ‘Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda elde edilen zaferin 76. yıldönümü münasebetiyle birbirlerini içtenlikle tebrik ettikleri, her iki ülkenin kurtarıcı askerlerinin kahramanlık anısını kutsal bir şekilde onurlandırdığını ve emsalsiz kahramanlık ve adanmışlık ortaya koyan savaş gazilerine derin minnet duyguları beslediklerini belirttikleri' kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “Rusya-Azerbaycan etkileşimini tüm yönleriyle genişletmeye yönelik karşılıklı eğilim teyit edildi” ifadelerine yer verildi.

Putin ve Aliyev'in ileride çeşitli düzeydeki temaslara devam etmeyi de kararlaştırdıkları kaydedildi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Bakü'yü ziyaret ederek Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili görüşmeler gerçekleştireceği belirtilmişti.

Lavrov daha önce de Erivan'a ziyaret gerçekleştirmiş, Ermenistan Başbakanı görevini vekaleten devam ettiren Nikol Paşinyan ve Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan'la bir araya gelmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.