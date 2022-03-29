Kremlin'den müzakerelere ilişkin yeni açıklama

Kremlin, ' Barış görüşmelerinin umut verici olup olmadığını bugün ya da yarın göreceğiz' açıklaması yaptı.

Kremlin Sözcüsü Peskov İstanbul'da yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin "Barış görüşmelerinin umut verici olup olmadığını bugün ya da yarın göreceğiz" dedi.

Rus milyarder Roman Abramoviç'in zehirlendiğine ilişkin haberleri yalanlayarak bunların bir "bilgi savaşının" parçası olduğunu söyleyen Peskov, Abramoviç'in Türkiye'deki görüşmelerde Rus heyetinin resmi bir üyesi olmadığını, ancak görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin için "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinin yankıları sürüyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov Putin'in halkın tam desteğine sahip olduğunu vurguladı.

ABD ile Rusya arasında diyolog gereğine işaret eden Peskov "Rusya ve ABD'nin eninde sonunda stratejik istikrar ve güvenliği görüşmek zorunda kalacak" diye konuştu.

Enerji konusunda yaptırımlara da değinen Peskov, Rusya'nın güvenilir gaz kaynagı olarak kalmayı istediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya götürüldüğü iddialarınınsa gerçeği yansıtmadığını bildirdi. .