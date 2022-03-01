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TIMETURK / DÜNYA / Kremlin’den müzakere ve yaptırım açıklaması

Kremlin’den müzakere ve yaptırım açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki operasyonun ardından getirilen yaptırımların Rusya’yı tutumunu değiştirmesini sağlamayacağını söyledi.

2 Saat Önce
2022-03-01 14:40:03
Kremlin’den müzakere ve yaptırım açıklaması

Kremlin, "Ukrayna ile müzakerelerin değerlendirilmesi için henüz çok erken. Ukrayna ile görüşmeler sonrası analiz yapmalı bakış açısını değerlendirmeliyiz." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ukrayna ile müzakerelerin değerlendirilmesi için henüz çok erken. Ukrayna ile görüşmeler sonrası analiz yapmalı bakış açısını değerlendirmeliyiz" denildi.

Peskov: Yaptırımlar tutumumuzu değiştirmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki operasyonun ardından getirilen yaptırımların Rusya'yı tutumunu değiştirmesini sağlamayacağını söyledi.

Peskov, Zelenskiy'in AB başvurusunun Birliğin askeri güç olmaması nedeniyle güvenlik sorunu olmadığını açıkladı. Ukrayna'da vakum bombası kullandıkları iddiasını ise reddetti. AA .

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