Kremlin'den Mir'den çıkan Türk bankalarıyla ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türk kamu bankalarının Mir uygulamasından çıkması ile ilgili açıklamada bulundu.

Türk bankalarının Rus ödeme sistemi Mir'den çıkmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin ABD'nin bankacılık alanında uyguladığı baskıyı kırmak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Bankaların ve finans kuruluşlarının ABD'nin en güçlü baskısı altında bulunduğunun ve bankacılık sistemine yönelik ikincil yaptırım tehdidiyle karşı karşıya olduğunun farkında olduklarını belirten Peskov, Türk bankaların Rus ödeme sistemi Mir'den çıkma kararını "bu eşsiz baskı altında aldıklarını" ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya ve Türkiye'nin zor bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyen Peskov, iki ülkenin bu baskıyı kırma yollarını Rus-Türk ticari ve ekonomik işbirliğine en az zarar verecek şekilde ve her yıl Türkiye'yi ziyaret eden milyonlarca Rus turisti konforlu koşullardan mahrum bırakmadan bulması gerektiğini ifade etti.

'HAREKAT, REFERANDUMLARDAN SONRA DA DEVAM EDECEK'

Rusya'ya bağlanma referandumlarının yapıldığı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinde silahlı faaliyetlerin sürdüğünü belirten Peskov, "özel askeri harekat"ın söz konusu bölgeler Rusya'ya bağlandıktan sonra da devam edeceğini söyledi.

DHC'nin 2014 yılındaki sınırları dahilinde bulunan tüm toprakların "henüz özgürleştirilmediğini" söyleyen Peskov, bu nedenle "en azından söz konusu toprakları özgürleştirme hedefinin halen geçerli olduğunu" dile getirdi.

LHC topraklarının "tümüyle özgürleştirildiğini" belirten Peskov, Rusya'yla birleşme belgelerinin imzalanması halinde, bu konuda kamuoyuna daha detaylı bilgi verileceğini de sözlerine ekledi.

'TERÖRLE MÜCADELE HAREKATI KARARINI SADECE ÜLKENİN BAŞKOMUTANI VEREBİLİR'

Kremlin Sözcüsü, "özel askeri harekatı terörle mücadele harekatına dönüştürme planları olup olmadığı" sorusuna, "Benim bir bilgim yok, her halükarda buna sadece ülkenin başkomutanı, devlet başkanı karar verebilir" yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Washington'un Kiev'e tedarik ettiği silahların Rusya'ya katılım referandumlarının yapıldığı bölgelere karşı kullanabileceğini söylemesini olumsuz bulduklarını belirten Peskov, "ABD tarafı bu çatışmaya giderek daha fazla giriyor, ABD tarafı bu çatışmanın tarafı olmaya giderek daha fazla yaklaşıyor, bu son derece tehlikeli" ifadelerini kullandı.

TAHIL ANLAŞMASI UZATILACAK MI?

Moskova'nın tahıl anlaşmasının uzatılmasını gerekli görüp görmediğiyle ilgili bir soru karşısında Peskov, "Herkes bu anlaşmanın uygulanmasına, ancak başlangıçtaki amacı olan tahılın en yoksul ülkelere gitmesi için uygulanmasına ilgi duyuyor. Tahılı alanların bizzat en yoksul ülkeler olması için hem BM'nin hem de anlaşmanın garantörlerinin ortak çabalarına ihtiyaç var" diye konuştu.