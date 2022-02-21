Kremlin'den Macron'u hayal kırıklığına uğratacak cevap

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından Ukrayna geriliminin düşürülmesi amacıyla ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zirve teklifinde bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, liderlerin zirve konusunda "prensipte kabul ettiği" açıklamasını yapmıştı.

Beyaz Saray da, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi koşuluyla zirveye yeşil ışık yakmıştı.

AFP'nin aktardığına göre ise, Kremlin söz konusu zirveyi düzenlemek için "henüz erken" olduğunu belirtti.

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir günde iki defa görüştüğünü bildirdi.

Peskov, gazetecilere açıklamasında, Putin ile Macron'un dünkü telefon görüşmesinin ardından yerel saatle 01.00 sularında Macron'un inisiyatifiyle ikinci bir telefon görüşmesi yapıldığını aktardı.

Sözcü Peskov, “Devlet başkanları, Ukrayna'nın etrafındaki durumu müzakere etmeyi sürdürdüler.” ifadesini kullandı.

Öt eyandan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ve Ukrayna krizinin ağırlıkta olduğu bir gündemle bir araya geldi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündeminin ilk sırasında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi halinde AB'nin nasıl karşılık vereceğine ilişkin görüşmeler bulunuyor. Toplantının sabahki bölümüne Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak.

AB ülkeleri, Rusya karşısında Ukrayna'nın nasıl destekleneceğini tartışacak ve olası bir Rusya işgali halinde verilecek karşılığı bir kez daha görüşecek.

AB, uzun süredir "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ağır bedel ödeyeceğini", yaptırımlara maruz kalacağını tekrarlıyor. Yaptırımların ekonomik, mali ve siyasi çerçevede olacağı biliniyor ancak ayrıntı verilmiyor.

AB yetkilileri, yaptırımların hazır olduğunu, "Ukrayna'ya yönelik askeri bir saldırı olması halinde" bunların harekete geçirileceğini ifade ediyor.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna meselesi dışında çok sayıda konu ele alınacak.

Toplantıda uzunca yer edinmesi beklenen diğer mesele Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesi yetkililerinin ayrılıkçı adımları. Ayrılıkçı hamleleri "kabul edilemez" bulan AB'nin toplantısında, Sırp yöneticilere yaptırım konusunun görüşülmesi bekleniyor ancak bu konuda bir karar çıkması öngörülmüyor.

AB bakanları, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle ilişkileri de görüşecek. AB bakanları KİK ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmelerde enerji, ticaret, deniz güvenliği gibi konular görüşülecek.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bütün bunların yanı sıra Mali, İran nükleer müzakereleri, iklim diplomasisi ve siber saldırılar gibi konuların da değerlendirilmesi planlanıyor.