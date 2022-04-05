Kremlin'den liderler görüşmesine yeşil ışık

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov iki ülke lideri arasında barış görüşmesi ihtimaline ve Buça'da ortaya çıkan görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Vladimir Putin ile Volodymyr Zelenskiy arasında bir görüşme yapılma ihtimalini reddetmediğini fakat bunun ancak üzerinde anlaşılan konular kağıda döküldükten sonra gerçekleşebileceğini belirtti.

Rusya'nın Buça'da sivilleri idam ettiği iddialarıyla ilgili de konuşan Peskova bunun Rus ordusunu karalama amacıyla sahnelenmiş canavarca bir sahtekarlık olduğunu söyledi.

“Bu basitçe iyi yönetilmiş fakat acıklı bir şov” Peskov, “Bu Rus ordusunu karalamaya yönelik bir tiyatro ve işe yaramayacak” ifadelerini kullandı. Uluslararası kamuoyuna duygusallıktan uzak durarak mantıklı düşünmeye davet ettiklerini söyleyen Peskov, “Gerçekleri karşılaştırın ve nasıl canavarca bir sahtekarlıkla karşı karşıya olduğumuzu görün” yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Biden'ın Putin'in savaş suçlarından yargılanmasıyla ilgili açıklamalarına da değinen ve bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve ABD Başkanı'na yakışmadığını belirten Peskov görüşmelerde kaydedilen ilerlemelerle ilgili ise yorum yapmayacağını belirtti.

Interfax ajansının Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'na dayandırdığı haberine göre Rusya ve Ukrayna video konferans yoluyla barış görüşmelerine yoğun şekilde devam ediyor.

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