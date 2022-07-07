Kremlin'den Johson'a: Bizden hoşlanmıyor, biz de ondan hoşlanmıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Johnson’la ilgili “Bizden hoşlanmıyor, biz de ondan hoşlanmıyoruz” dedi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakâr Parti Grup Yöneticisi Chris Pincher hakkındaki taciz iddialarından haberdar olduğunun ortaya çıkmasıyla hükûmetteki istifa krizine yanıt olarak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Johnson'ın istifayı resmi olarak açıklamasından saatler önce istifa planıyla ilgili görüşü sorulan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “O bizden hoşlanmıyor, biz de ondan hoşlanmıyoruz” yanıtını verdi. Peskov, Johnson'ın istifasına ilişkin haberlerin Kremlin için endişe verici olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da Johnson'ın istifasının Batı'nın düşüşünün bir semptomu olduğunu söyleyerek “Bu hikâyenin ana fikri Rusya'yı yok etmeye kalkmayın” dedi. .