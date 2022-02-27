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TIMETURK / DÜNYA / Kremlin'den flaş Ukrayna açıklaması

Kremlin'den flaş Ukrayna açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı' denildi. Kremlin sözcüsü Peskov, 'Rusya görüşmelere hazır, Moskova şimdi Ukraynalıları bekliyor' dedi.

45 Dakika Önce
2022-02-27 10:21:47
Kremlin'den flaş Ukrayna açıklaması

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın 4. gününde çok kritik bir gelişme yaşandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı temsilciler ile Belarus'ta olası müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz." dedi.

Ukraynalıların müzakere masasına gelmesinin ardından görüşmeler başlayacak.

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