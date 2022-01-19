DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İlaç fiyatlarına rekor zam
Elazığ'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Elazığ'da 20 Ocak'ta okullar tatil edildi mi? Elazığ'da kar tatili uzadı mı?
İngiltere'de enflasyon son 30 yılın zirvesinde
Göztepe - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Elazığ'da okullara yarın da ara verildi
İngiltere'de enflasyon en yüksek seviyede
Kremlin'den Erdoğan'ın davetine yanıt
Bursa'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Bursa'da 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi mi?
Rizespor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Kripto paralarda balina ne demek?
Airbus, 6 bin yeni personel alacak
20 Ocak Perşembe A101 broşürü | Bu hafta A101 Aldın Aldın ürünleri
Düzce'de yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Düzce'de okul var mı? Düzce'de kar tatili uzadı mı?
Türkiye’de en yüksek ve en düşük internet hızı sunan firmalar belli oldu

TIMETURK / DÜNYA / Kremlin'den Erdoğan'ın davetine yanıt

Kremlin'den Erdoğan'ın davetine yanıt

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy’i görüşmeleri için ülkesine davet etmiş olmasına ilişkin, Ankara’nın, Kiev’i Minsk anlaşmalarını uygulamaya teşvik edebilmesi hâlinde bundan sadece memnuniyet duyacaklarını söyledi.

34 Dakika Önce
2022-01-19 15:52:41
Kremlin'den Erdoğan'ın davetine yanıt

Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet edilmiş' olması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.

Söz konusu davetin yapıldığını, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme getirmişti.

Kremlin Sözcüsü, söz konusu soruya şu yanıtı verdi:

"Tabii ki Ukrayna'daki durumun sona ermesine yardımcı olabilecek her ülkenin girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki temel uyuşmazlık, (Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan) Minsk anlaşmalarının uygulanmasının Kiev tarafından durdurulmasıdır. Türk partnerlerimiz Ukraynalılara etki edip onları, önceden yapılmış anlaşmalar ile
yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik edebilirlerse bunu sadece memnuniyetle karşılayabiliriz."

Peskov, “Bununla ilgili temasların gerçekleştirileceği yerin neresi olacağı, ikincil önemdedir” diye ekledi.

Kaynak: Sputnik .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş