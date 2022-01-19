Kremlin'den Erdoğan'ın davetine yanıt

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy’i görüşmeleri için ülkesine davet etmiş olmasına ilişkin, Ankara’nın, Kiev’i Minsk anlaşmalarını uygulamaya teşvik edebilmesi hâlinde bundan sadece memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet edilmiş' olması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.



Söz konusu davetin yapıldığını, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme getirmişti.



Kremlin Sözcüsü, söz konusu soruya şu yanıtı verdi:



"Tabii ki Ukrayna'daki durumun sona ermesine yardımcı olabilecek her ülkenin girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki temel uyuşmazlık, (Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan) Minsk anlaşmalarının uygulanmasının Kiev tarafından durdurulmasıdır. Türk partnerlerimiz Ukraynalılara etki edip onları, önceden yapılmış anlaşmalar ile

yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik edebilirlerse bunu sadece memnuniyetle karşılayabiliriz."



Peskov, “Bununla ilgili temasların gerçekleştirileceği yerin neresi olacağı, ikincil önemdedir” diye ekledi.

Kaynak: Sputnik .