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TIMETURK / DÜNYA / Kremlin'den Erdoğan açıklaması

Kremlin'den Erdoğan açıklaması

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma (bugün) günü telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

3 Saat Önce
2022-04-01 13:01:17
Kremlin'den Erdoğan açıklaması

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşerek, bu hafta İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan görüşmeleri ele almış, liderleri bir araya getirme önerisini yinelemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapacağını belirterek,
"Çünkü liderler düzeyinde karar verileceğine göre bir an önce bakanları ve sonra liderleri bir araya getirip artık kalıcı, barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. İki tarafın anlaşmaya varması gerekiyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz" demişti.

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