Kremlin’den Batı ülkelerine gözdağı: Yıkıcı olur!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna gerilimi yüzünden Batı ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kişisel olarak yaptırım uygulamalarının yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rusya lideri Putin'e karşı kişisel yaptırım kararı almasının bir etkisinin olmayacağını, aksine, böyle bir kararın Ukrayna gerilimini dindirme çabalarına ters etki edeceğini kaydetti.

Peskov, bu gibi bir adımın ‘politik açıdan yıkıcı olacağını' söyledi ve ekledi:

“Ancak tabii ki böyle bir karar alınması Rusya liderliğini temsil eden kimse için acı verici olmaz.”

Kremlin Sözcüsü, Putin'e kişisel yaptırım uygulanması ihtimalinden bahseden ABD'li siyasetçilerin, bu konuda gerekli olan uzman bilgisine sahip olmadıklarını da kaydetti:

“Bu ihtimalden bahseden ABD Kongresi üyeleri, Rusya liderliği temsilcilerinin varlıkları ile banka hesaplarının dondurulmasından, mülklerine el konulmasından söz ediyorlar, ancak bunları bu konuda bilgi sahibi olmadan gündeme getiriyorlar. Görünen o ki bunun sebebi, yeterince uzman bilgisine sahip olmamaları ve Rusya hakkında bu bilgilere sahip olanlara da danışmamaları. Zira yasalarımıza göre ülke liderliğinin temsilcilerinin ve devlet temsilcilerinin ülke dışında böyle varlıklara sahip olmaları eskiden beri yasaktır.”

‘PUTİN'İN MAAŞI HALA YAPTIRIM UYGULANAN ROSSİYA BANKASINA YATIYOR'

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Putin'in maaşının hala Rossiya bankasına yatırılıp yatırılmadığı sorusu karşısında da, “Kesinlikle, buraya yatırılıyor” yanıtını verdi. Rossiya bankası, Batı ülkelerinin Ukrayna gerilimi gerekçesi ile uyguladıkları yaptırımların hedefinde yer alıyor. Rusya lideri, bu bankanın yaptırımlar kapsamına alınması ardından maaşının bu bankaya yatırılması kararını almıştı. .